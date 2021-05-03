Знаменита українська художня гімнастка Анна Різатдінова, фаворитка Влада Ями на "Танцях з зірками-2019", показала свого маленького сина
Як повідомляє Politeka.net, спортсменка поділилася новим постом у своєму Instagram.
Різатдінова має сина від екс-нардепа, мільйонера Олександра Онищенка. Дитина в сім'ї знаменитої гімнастки з'явився 12 Листопада 2017 року. Малюка назвали Романом. "Роман зростом 51 см і вагою 3,850 кг. Словами не передати ці емоції і відчуття. Це саме те, заради чого варто жити! Це безцінна медаль дана понад!"- поділилася тоді в Instagram спортсменка.
Анна Різатдінова не часто показує дитину, але з нагоди Великодня вона зробила виняток. Гімнастка поділилася з фоловерами кадрами, на яких зображена з сином Біля церкви.
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"Христос Воскрес! Вітаю всіх зі світлим святом Великодня. Нехай у ваших будинках панує щастя, спокій і затишок. Сьогодні зустрічаю з найріднішими і вам того бажаю!"- написала вона.
«Анечка, з святом!!! Христос Воскрес!", "Воістину Воскрес!❤❤❤ Любові і радості", "Воістину Воскрес! Зі Святом!",- пишуть гімнастці.
Нагадаємо, в 2019 році Різатдінова розповіла, що розлучилася з Онищенко.
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