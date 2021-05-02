Австрійський співак Томас Нойвірт, який переміг у "Євробаченні" під псевдонімом Кончіта Вурст, вразив образом з нового кліпу
Як передає Politeka.net, останнім часом Томас Нойвірт все частіше з'являється в чоловічому образі, засунувши на другий план Кончіту. Нову пісню і новий кліп хлопець зняв в образі себе. Правда, наряди для відео вибрав вельми пікантні.
На одному з фото він постав у непристойно короткій майці, засвітивши свій живіт. Томас доповнив образ дуже короткими шортами. Варто відзначити, що в кліпі чоловік також засвітився в жіночому купальнику, вразивши громадськість.
"Літо починається з #MALEBU", - підписав Нойвірт фото.
У коментарях йому залишили масу приємних слів.
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"Спасибі за милі фото", "це точно", «цей милий і ніжний живіт», «Ага, і я так вдячний за цю чудову пісню», "літній хлопчик", "літній хіт 2021 року. Спасибі Том і Мартін за мелодію, яка запам'ятовується, і відео теж вийшло таким класним», - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Томас Нойвірт показав, як виглядає в повсякденному житті, чим здивував багатьох шанувальників. Його перевтілення з супер-діви в звичайного чоловіка просто вражає. На знімку артист позував у спортивних штанях, куртці і шапці.
Нагадаємо, що зірка "Євробачення" Кончіта Вурст підкорила образом для літньої спеки:"Шорти коротше найкоротших...".
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