Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі у напіврозстебнутому піджаку створила жаркий образ

Знаменитість не веде соціальні мережі, щоб уникнути тиску, уваги до себе і зайвого хейта через її зовнішності. Тому всі фото в Instagram публікують виключно шанувальники знаменитості. Не так давно фанати вирішили згадати вельми вражаючу вуличну зйомку актриси.

Джолі з нюдовим макіяжем без особливих акцентів на пухких губах змогла привернути увагу з мінімумом деталей свого образу. У чорному оверсайз-піджаку актрисі вдалося створити вельми провокативний кадр, як виявилося, досить було лише приспустити одяг з плечей.

Оскільки Анджеліна не одягала під низ ні майки, ні білизни, фото вийшло з пікантною нотою – відкрита зона декольте відразу впадає в очі. Ось що пишуть фанати на побачене:

"Прекрасна Енжі, я закохано; потрібно продовження; гарного вам дня, ласкава богиня, цей погляд дивиться наверх; завжди споглядає; Беліссіма; прекрасне завжди найближче, це дивовижно; 😱 👍 🔥 ідеально; чудово😍; красиво🔥 💙; прекрасна принцеса😍 👏;; дуже подобається це. Прекрасно 🔥❤️».

Як можна помітити, в Instagram раз у раз з'являються фан-групи, присвячені актрисі. Також в одному з таких акаунтів вирішили згадати фото Енджі в красивій сукні.

На фото зірка позувала з легкою посмішкою на обличчі, як раз, коли поправляла волосся. Завдяки цьому кадр вийшов живим і барвистим. Навіть незважаючи на те, що фото виконано в чорно-білій обробці.

Тонка фігура Джолі була ідеально і витончено прихована під нарядом з оригінальним пошиттям спереду у формі "гармошки" і відсутністю надмірно відкритого декольте. На сонці артистка не стала ховати тонкі руки, насолоджуючись погодою і заодно показуючи свої тату.

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