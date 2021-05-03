Відома співачка, актриса і шоу-Діва Дженніфер Лопес показала "ледачі" танці між зйомками

51-річна знаменитість з самої юності займається танцями і захоплюється вивченням нових напрямків. У свої тренування і насичений розклад Лопес також включила обов'язкові заняття спортивними танцями. Заради свого розвитку зірка не пропускає тренування навіть у свій день народження.

Як можна помітити в ролику, відзнятому під час роботи Лопес на зйомках, вона встигає добре проводити час навіть на невеликих перервах і в танцях собі не відмовляє. До того ж, Лопес виглядає вельми розкішно. Навіть у спортивному костюмі.

Плавно рухаючи животом, Лопес підкреслила форми найкращим чином - підкачаний прес відразу ж помітно, поки Дженніфер без макіяжу крутиться перед камерою. Без фільтрів артистка виглядала досить просто, але не менш спокусливо, ніж у сукні з макіяжем. Природна краса доводить, що вона і правда виглядає молодше, набагато молодше свого віку.

Знаменитість впевнена, що спорт і дієта не будуть ефективні без 10-годинного сну. Також Лопес слідує графіку кожного дня і заперечує дієти, адже їй треба багато енергії кожен раз на всі тренування. Ідеальний загар, як видно, Лопес отримує завдяки відпочинку вдома, який періодично влаштовує між роботою.

Ось що пишуть під постами Лопес:

"Дитинко", "мила", "Буквально я в душі", "яка милашка", "кумедна, не відірватися", "я люблю тебе", "чудова ти", "це я, коли я знаю, що хтось мені бреше, і я знаю правду",-відгукнулися шанувальники.

Нагадаємо, що 51-річна Лопес забула про старість, показуючи форми в" дірявій "сукні:" збиває з ніг"

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