Відома українська співачка Злата Огневич, яка офіційно стала новою "Холостячкою" в однойменному шоу, ошелешила шанувальників змінами в зовнішності

Як передає Politeka.net, шанувальники звикли бачити Злату з прямим шовковистим волоссям, але як виявилося, насправді у Огневич дуже кучеряве волосся.

"Здивувала сусідів своїм натуральним волоссям, мене навіть не впізнали", - підписала відео зірка.

Красуня вирішила зізнатися шанувальникам, що постійно укладає і вирівнює волосся.

"Друзі, всіх зі святом. Де б ви зараз не були, нехай вам буде смачно, світло і гармонійно. Хай прибуде Вселенська енергія з нами всіма. Сьогодні я всіх своїх сусідів в районі, де живу, дуже здивувала. Ось хочу здивувати і вас. Це моє натуральне волосся, коли я його не випрямляю, не укладаю, нічого з ними не роблю. Ось така Кучеряшка Сью. Як думаєте, може так походити трохи?",- звернулася до фанатів Злата.

Вона опублікувала кілька яскравих знімків, продемонструвавши розкішну шевелюру.

"Всім кучерявим завжди хочеться ходити з прямим волоссям ііііі.. навпаки", - додала співачка в своє виправдання.

Як відомо, співачка стане новою героїнею реаліті-шоу "Холостячка", де за її серце боротимуться чоловіки.

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