Популярна вітчизняна актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе

Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко встигла побудувати кар'єру успішної актриси. Дівчина в юному віці покинула Україну і відразу пробувала себе в якості моделі, а потім почала зніматися в кіно. Красуня зараз активно веде соціальні мережі, де підігріває інтерес до своєї творчості.

Цього разу Ольга опублікувала фото, на якому з'явилася в образі морячки. Дівчина була в майці і кашкеті. На знімку був акцент на пишному бюсті, коли сама Куриленко відвернулася від камери, захоплюючи посмішкою.

"Бажаю вам прекрасної неділі!",- написала красуня під фотографією.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Спасибі, і тобі, Ольга", " спасибі. І гарної неділі. Красивою посмішки", "бажаю вам знову бути щасливою", " сподобався наш маленький диявольський смайлик!", "Тобі того ж красивого", " ідеально"

Повідомлялося, популярна актриса Ольга Куриленко здивувала новим образом, виклавши фото з соцмережа.



Так, цього разу красуня опублікувала в соцмережі зухвале фото, на якому з'явилася в незвичайному образі "морячки", а в підписі до нього злегка спантеличила фанатів питанням.

Нагадаємо, українська дівчина Бонда Куриленко в глибокому декольте задала настрій на вихідні

Також Politeka писала, що українська дівчина Бонда Куриленко зачарувала чоловіків, розпустивши волосся

А ще Politeka повідомляла, що українська дівчина Бонда Куриленко показала, чим підкорила світових режисерів



