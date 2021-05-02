Все встало на свої місця

Переможець шоу "Холостячка" і коханий Ксенії Мішиної Олександр Еллерт нарешті розставив всі крапки в темі розставання з актрисою

Як передає Politeka.net, останні кілька тижнів шанувальники обговорюють можливе розставання зоряної пари. Еллерта перестали бачити в сторіс у Мішиної, а актриса видалила кілька постів з зізнаннями в коханні обранцеві. Зірки довгий час не давали однозначного коментаря з цього приводу, але тепер все стало на свої місця.

У себе в Instagram Еллерт опублікував відео з машини, засвітивши свої босі ноги. Він зізнався, що відправився з Мішиною в подорож на море.

"Кохана взяла мене і повезла на морько в Одесу. Буду там ходити, мідію куплю. Яке-небудь ситро улюблене. Так, це вона у мене така", - заявив Еллерт.

Пізніше чоловік "викрав" телефон Мішиної і зняв сторіс в її Instagram.

"Друзі, мене в найбожественіше свято вкрали і везуть кудись",-зазначив Еллерт і перевів камеру на Мішину, яка привітала шанувальників зі святом.

Парочка записала ще кілька сторіс, з яких стало зрозуміло, що вони знову разом. Вони за звичкою жартували один над одним і підколювали.

Нагадаємо, що Ксенія Мішина після повернення Еллерта прикрасила сина "татуюваннями":"папік".

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