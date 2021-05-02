Переможець шоу "Холостячка" і коханий Ксенії Мішиної Олександр Еллерт нарешті розставив всі крапки в темі розставання з актрисою
Як передає Politeka.net, останні кілька тижнів шанувальники обговорюють можливе розставання зоряної пари. Еллерта перестали бачити в сторіс у Мішиної, а актриса видалила кілька постів з зізнаннями в коханні обранцеві. Зірки довгий час не давали однозначного коментаря з цього приводу, але тепер все стало на свої місця.
У себе в Instagram Еллерт опублікував відео з машини, засвітивши свої босі ноги. Він зізнався, що відправився з Мішиною в подорож на море.
"Кохана взяла мене і повезла на морько в Одесу. Буду там ходити, мідію куплю. Яке-небудь ситро улюблене. Так, це вона у мене така", - заявив Еллерт.
Пізніше чоловік "викрав" телефон Мішиної і зняв сторіс в її Instagram.
72-річна Алла Пугачова вразила зухвалим вирізом, Примадонну не впізнають: "Ще так молодо виглядає"
63-річна мама Дана Балана показалася в міні-сукні й поділилася домашніми кадрами: "Від щирого серця..."
"Тут Насті 19 років": кадри з юними Каменських і Потапом опинилися в Мережі, ще не пара
Євген Кошовий з дружиною покинули Україну, що сталося і де вони зараз: "Початок..."
Переможець "Голосу країни" Лазановський показав, в якому стані будинок, в якому йому подарували квартиру: "Без вікон і..."
"Друзі, мене в найбожественіше свято вкрали і везуть кудись",-зазначив Еллерт і перевів камеру на Мішину, яка привітала шанувальників зі святом.
Парочка записала ще кілька сторіс, з яких стало зрозуміло, що вони знову разом. Вони за звичкою жартували один над одним і підколювали.
Нагадаємо, що Ксенія Мішина після повернення Еллерта прикрасила сина "татуюваннями":"папік".
Як повідомляла Politeka, кадри перепалки Мішиної з Еллертом злили в Мережу, Саша розкомандувався: "Ну, почалося...".
Також Politeka писала, що Ксенія Мішина після чуток про розставання з Еллертом розповіла про хворобливий досвід: "це не привід зупинятися".