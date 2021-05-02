Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, зірка вже кілька років радує своєю творчістю у складі "Жіночого кварталу". Дівчина також любить танці і тренування у пілона, а ще зірка обожнює робити шпагати і навчає цій майстерності інших. Зараз красуня полетіла до Туреччини, звідки ділиться яскравими фото.

Цього разу Нікітіна здалася в червоному купальнику, шапочці і білій блузі, яку натягнула зверху. Красуня присіла біля басейну, щоб зробити кілька фотографій.

"Ось такий У мене цього року Великдень

На # весело 2021

Христос Воскрес

Хочу побажати вам миру, любові і ДОБРА!

І кожному бажаю в цьому році сімейного відпочинку за кордоном в теплих краях

Люблю Вас, котики", - написала Нікітіна.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Христос Воскрес", "а, добре", "Красиво-красиво", " як би сказав Бог: мені таке подобається)".

Раніше ми повідомляли, що зірка студії «Квартал 95» Катерина Нікітіна показала, як отримує задоволення від відпочинку в Туреччині зі своїми колегами.

Для прогулянки гумористка одягла короткі джинсові і легку білу сорочку, яку Нікітіна залишила розстебнутою і зав'язала на животі, перетворивши її в короткий топ. Під сорочкою проглядає купальник-бікіні персикового кольору.

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