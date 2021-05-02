Відома бек-вокалістка Олега Винника Таюне (Таїсія Сватко), яку в мережі називають його таємною дружиною, порадувала святковими фото

Як передає Politeka.net, Таїсія Сватко досить рідко публікує фото в своєму Instagram, тому кожен знімок на вагу золота для її шанувальників. Останнє фото Таїсія публікувала перед Різдвом. Після довгого мовчання вона вирішила похвалитися моложавим видом.

На фото 47-річна Сватко постала в леопардовому вбранні. Співачка позувала з фарбованими яйцями в руках. Також вона засвітила паску зі свічкою.

"Радійте, великі і малі! Великдень на небі і на Землі! Христос Воскрес!",- підписала фото Таюне.

У коментарях улюблениці публіки залишили масу приємних слів.

"Боже Таєчка, як ми сумували за вами", «як же ми нудьгували без Вас. Фоточки топ", "зі святом", "дуже хороша і красива. Бажаю вам гарного вечора», "найкраща", "Воістину Воскрес, ви як завжди красуня квіточка. Як я скучила, що за вами,що за Олегом, за вашими концертами», «як ми з Вами скучили. Вітаю Вас і Вашу сім'ю з Великоднем», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що в мережі з'явився ролик, на якому Винник дарує Таюне красивий букет, вставши на одне коліно. Вона з радістю його приймає, а співак, віддавши квіти, швидко йде в зал.

Нагадаємо, що "таємна дружина" Олега Винника засліпила посмішкою в обнімку з малюком:"нарешті ви зробили цей крок".

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