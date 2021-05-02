Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу та її дочка Софія з'явилися на шоу "Маска", де одним з ключових суддів є хрещений дівчинки Філіп Кіркоров

Як передає Politeka.net, в Instagram у поп-короля російської естради з'явилися фотографії з фіналу російської версії шоу «Маска». На фото засвітилися діти Кіркорова, його батько, а також дочка Ані Лорак Софія. Не обійшлося і без колишнього чоловіка співачки, який останнім часом з'являється разом з нею на багатьох заходах.

"Сьогодні будуть побиті всі рекорди на ТБ! Супер фінал самого секретного шоу @maskantv. Всі таємниці будуть розкриті! Будемо дивитися всією країною! А я з усіма своїми гостями. Чекаємо!",- підписав фото артист.

Знімки Кіркорова наробили шуму в мережі. Шанувальники і глядачі шоу вирішили, що Ані Лорак може ховатися під однією з масок, так як на фото її не було, а її близькі поруч були.

"Фінал обіцяє бути спекотним", "найкраще шоу на ТБ. Чекаємо!", "На 1 фото здоровань Кароліни... невже вона в масці?", "Змія це Ані Лорак?", "Під маскою точно Лорак", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Мурат Налчаджіоглу розійшовся зі своєю дівчиною Лілією і став з'являтися в компанії Лорак. Вони обіймалися на вечірці у Кіркорова, підігріваючи чутки про возз'єднання.

Нагадаємо, що Філіп Кіркоров здивував несподіваним образом: "Дідові під 60, а він як малолітка".

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