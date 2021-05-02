Головний "ревізор" країни, телеведуча та експерт з етикету Ольга Фреймут полетіла відпочивати за кордон

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з її Instagram. Ольга опублікувала кадр, на якому засвітила літак. Куди саме вирушила відпочивати, Ольга не повідомила. Однак по фото видно, що у відпустку телеведуча полетіла з дітьми.

На одному з фото Ольга позувала на пляжі. Вона була одягнена в білу довгу сорочку. Волосся її було зібране, а на шиї красувалося намисто. Те, що у Ольги відпустка, видавала лише сумочка з котиками, яку телеведуча навряд чи б взяла з собою в звичайному житті. Відзначимо, що навіть на пляжі Фреймут примудрилася виглядати елегантно і невимушено.

Також зірка опублікувала фото зі своїми молодшими дітьми Євдокією і Валерієм, які грали в піску. Діти були одягнені в більш пляжний одяг.

Раніше ми писали, що Ольга Фреймут з'явилася в дуже несподіваній компанії. Телеведуча засвітилася поруч з репером Альбертом Васильєвим, який виступає під сценічним ім'ям Київстоун. Ольга заявила, що подружилася з репером, і побажала українцям мати хороших друзів. Варто відзначити, що шанувальники були здивовані такій компанії.

Нагадаємо, що Фреймут показала фото з чоловіком, поділившись потаємним, дружина DZIDZIO не стрималася:"Тримайтеся...".

Як повідомляла Politeka, Фреймут показала брата-красеня, якого "замовила" у батьків: "повинні бути двійнятами".

Також Politeka писала, що Фреймут взялася знову повчати українців, торкнувшись важливої теми:"чекаємо відповіді Володі Остапчука".