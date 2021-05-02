Зірка "Величного століття", відома турецька актриса Нур Феттахоглу вразила виглядом без макіяжу

Як передає Politeka.net, Нур Феттахоглу відома українцям за роллю Махідевран Султан у багатосерійному серіалі "Величне століття". У житті 40-річна актриса виглядає зовсім не так, як її звикли бачити в кіно. Та й в цілому її зовнішність зовсім не типова для турецьких жінок. У Нур світлі очі, а волосся вона фарбує в рудий колір, який їй дуже пасує. У серіалі ж у жінки було темне волосся.

Незважаючи на свій вік, Нур виглядає неймовірно молодо. Вона не соромиться демонструвати своє обличчя без макіяжу. На свіжому фото актриса показала, як виглядає вранці. Її волосся було скуйовджене, а в руках виднілася чашка з кавою. Вираз обличчя Нур говорив про те, що настрій без кави не задався.

Раніше ми писали, що Нур Феттахоглу побувала на званій вечері, де приміряла розкішну сукню. Наряд був спущений з плечей максимально низько. Актриса здивувала своєю худорбою, одночасно зачарувавши тендітними плечима і красивою зоною декольте. Фото були зроблені в чорно-білих тонах, що додало особливого шарму образу Феттахоглу.

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