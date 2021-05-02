Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес вразила кадрами з репетиції

Як передає Politeka.net, 51-річна Лопес відома своїми ефектними номерами. Вона завжди влаштовує феєричне шоу на своїх концертах і виступах. Підготовка до таких шоу займає не один день. Втім, саме завдяки таким репетиціям зірці вдається триматися себе в чудовій формі.

Цього разу Джей Ло вирішила поділитися кадрами закулісся. Вона показала, як разом з шоу-балетом готує чергове шоу. Лопес була одягнена в спортивні штани і мініатюрний топ, який дозволив розгледіти ідеальний прес співачки.

"Готуємося", - підписала фото зірка.

У коментарях віддані шанувальники залишили масу приємних слів зірці.

"Ми серйозно не можемо дочекатися!", "Моя любов", "Ти просто казкова жінка", "Звідки стільки енергії?", "Який прес!", "Ти світишся", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес в суперкороткій сукні не змогла приховати свої недоліки. Шанувальники помітили, що на фото, зроблених різними фотографами, Лопес на прогулянці виглядає по-різному. Точніше, її фігура, а особливо, ноги. Целюліт і обвисла шкіра не були виправлені на одному з фото.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес, розлучившись з нареченим, здивувала "пом'ятим" виглядом поруч з відомим красенем: "великі новини".

Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес в спортивному костюмі влаштувала ефектну прогулянку з красунею-дочкою: "такі різні".

Також Politeka писала, що Лопес в топі і спортивних штанях показала, заради чого тренується кожен день: "приклад для наслідування".