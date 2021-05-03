Ведуча "Світського життя" Катерина Осадча після оголошення про свою вагітність порадувала фанатів яскравими фото
Як відомо, кілька тижнів тому з'явилися чутки про те, що у 37-річної Осадчої і її 50-річного чоловіка, шоумена Юрія Горбунова буде ще одна дитина. Пара спочатку ніяк не реагувала, а користувачі продовжували пильно придивлятися до їх знімків, стверджуючи, що у Катерини збільшується животик. На Великдень сімейство розкрило правду. Горбунов опублікував в Instagram фото, на якому ніжно обіймав помітно округлу дружину в купальнику, тим самим підтвердивши чутки. Пару тут же кинулися вітати. Зазначимо, у них вже є одна спільна дитина - Іван, якому чотири рочки, а у Осадчої є ще старший син від першого шлюбу - 18-річний Ілля.
Ведуча з сім'єю відсвяткувала Великдень на яхті. На свіжих фото, якими вона поділилася в Instagram, Катерина постала в купальнику, накинув тонку сорочку білого кольору, передає Politeka.net. Дівчина вибирала такі ракурси, щоб "не світити" животиком.
"Блакить 💙 на яку можна дивитися вічність. У минулому житті я однозначно жила біля моря, або була моряком:) адже в цьому житті - краще моря може бути тільки море 😂 а який ваш ідеальний відпочинок?", - підписала вона фото.
72-річна Алла Пугачова вразила зухвалим вирізом, Примадонну не впізнають: "Ще так молодо виглядає"
Полякова осоромилася на сімейному фото з дочками, переборщивши з фотошопом: "Мерилін Монро повернулася"
Зірка "Євробачення" Кончіта Вурст вразила виглядом у непристойно короткій майці: "Літній хлопчик"
Дружина продюсера "Квартал 95" осоромилася, показавшись в одному спідньому на Великдень: "Не по-християнськи"
"Вагітна" Осадча засвітила животик, заінтригувавши своєю поїздкою до Туреччини без Горбунова: "А ми готуємо для вас..."
Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Дуже красиво)"
"Моречко🔥"
"Гори 💜"
"пальці ніг можна було б і не виставляти"
"Море ідеальний відпочинок для мене🏖 🌊 🏝!!! хороші фотографії😍"
"Я вас розумію, для мене теж море - це найкращий відпочинок і безліч емоцій 🌊 🐬 🐚"
"Ідеально - у великої води - океан, море 🌊 Катя, ви неймовірна💜"
Нагадаємо, "вагітна" Осадча засвітила животик, заінтригувавши своєю поїздкою до Туреччини без Горбунова: "а ми готуємо для вас..."