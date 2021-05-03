Ведуча "Світського життя" Катерина Осадча після оголошення про свою вагітність порадувала фанатів яскравими фото

Як відомо, кілька тижнів тому з'явилися чутки про те, що у 37-річної Осадчої і її 50-річного чоловіка, шоумена Юрія Горбунова буде ще одна дитина. Пара спочатку ніяк не реагувала, а користувачі продовжували пильно придивлятися до їх знімків, стверджуючи, що у Катерини збільшується животик. На Великдень сімейство розкрило правду. Горбунов опублікував в Instagram фото, на якому ніжно обіймав помітно округлу дружину в купальнику, тим самим підтвердивши чутки. Пару тут же кинулися вітати. Зазначимо, у них вже є одна спільна дитина - Іван, якому чотири рочки, а у Осадчої є ще старший син від першого шлюбу - 18-річний Ілля.

Ведуча з сім'єю відсвяткувала Великдень на яхті. На свіжих фото, якими вона поділилася в Instagram, Катерина постала в купальнику, накинув тонку сорочку білого кольору, передає Politeka.net. Дівчина вибирала такі ракурси, щоб "не світити" животиком.

"Блакить 💙 на яку можна дивитися вічність. У минулому житті я однозначно жила біля моря, або була моряком:) адже в цьому житті - краще моря може бути тільки море 😂 а який ваш ідеальний відпочинок?", - підписала вона фото.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Дуже красиво)"

"Моречко🔥"

"Гори 💜"

"пальці ніг можна було б і не виставляти"

"Море ідеальний відпочинок для мене🏖 🌊 🏝!!! хороші фотографії😍"

"Я вас розумію, для мене теж море - це найкращий відпочинок і безліч емоцій 🌊 🐬 🐚"

"Ідеально - у великої води - океан, море 🌊 Катя, ви неймовірна💜"

Нагадаємо, "вагітна" Осадча засвітила животик, заінтригувавши своєю поїздкою до Туреччини без Горбунова: "а ми готуємо для вас..."