У неділю, на Великдень 2 травня, у віці 84 років з життя пішов народний артист України Жан Мельников

Про це Politeka стало відомо з повідомлення його сина актора Андрія в Facebook.Трагедія сталася в Дніпрі.

"Батько, ти найкращий тато на землі! Ти завжди переживав не тільки за нас, твоїх дітей, а й за тих, хто були близькі твоєму серцю, і намагався робити доя нас все! Ти дав нам більше, ніж міг, і продовжуєш робити це і зараз. Ми дякуємо Тобі, і дуже сумуємо. Тебе не стало сьогодні, у світле свято Великодня, о 19:00. Ми не прощаємося і любимо тебе», — написав у повідомленні Андрій Мельников.

Грав у фільмах "Весна на Зарічній вулиці" (1956), «Педагогічна поема» (1955), «Далеко від Батьківщини» (1960, Курт) і в телефільмах «Дід Мороз» (1993), «злочин з багатьма невідомими» (1993).

Раніше пішов з життя грузинський актор Каха Кавсадзе.

Ще восени минулого року Кавсадзе госпіталізували з підтвердженим коронавірусів. Через три тижні інтенсивної терапії знаменитий артиста було виписано з лікарні, але він знову потрапив до лікарні з двобічною пневмонією.

Через ускладнення після коронавируса його життя обірвалося в лікарні Тбілісі. Йому було 85 років.

Кавсадзе прославився ролями Абдулли в "Білому сонці пустелі" і лицаря в "Житіє Дон Кіхота і Санчо". Всього в його фільмографії більше 80 картин.

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