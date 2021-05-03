В Україні планується оподатковувати транспорт деякі автомобілі

Як пише Politeka.net, відповідну ініціативу пропонує Міністерство фінансів у законопроекті, яким передбачено внесення поправок до Податкового Кодексу, повідомляє Обозреватель.

Таким чином у Мінфіні пропонують оподатковувати транспорт Автомобілі, середня ринкова вартість яких перевищує 200 мінімальних зарплат, тобто понад 1,2 мільйона гривень.

"У разі, якщо вартість автомобіля перевищить цю суму — щорічно протягом п'яти років, доведеться платити по 25 тисяч грн", - сказано в повідомленні Мінфіну.

Розмір транспортного податку не залежить від вартості авто. Його ставка фіксована - 25 тис грн на рік за кожен автомобіль, що підлягає оподаткуванню. Сплачувати податок в місцеві бюджети. Платник податок є фізичні особи та юридичні особи.

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Банк, украинцы, налоги

Про необхідність сплати податку громадянам повідомляє місцева податкова служба.

Підкреслюється, що оподаткуванням пропонується обкласти всіх автомобілі, які перевищують вартість в 43 тисячі доларів.

Додамо, що згідно з чинним податковим кодексом, податком обкладаються автомобілі вартістю 2,25 млн грн (375 мінімальних заробітних плат), або 80 тисяч доларів.

сбор, налог, аэропорт

Варто нагадати, що в 2015 році платити транспортний податок повинні були власники автомобілів, об'єм двигуна яких перевищував 3 тис куб см незалежно від вартості авто.

Така вимога не подобалася автовласникам через несправедливість, адже під оподаткування потрапляли люксові авто (наприклад, Bentley Mulsanne вартістю 12 млн грн) і відносно недорогі (наприклад, Volkswagen Passat вартістю 1 млн грн).

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