Відома співачка Оля Полякова розповіла, як вони з Настею Каменських придумали одне і те ж, не змовляючись

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Оля Полякова нещодавно прийшла на інтерв'ю в YouTube-програму Потапа і позитиву "2POpodcast". Випуск подкасту з Поляковою повчився вельми цікавим і відвертим, співачка розкрила багато цікавих подробиць про себе і свою кар'єру. Так, серед іншого Оля розповіла про ситуацію з реаліті-шоу і релізом нової пісні, в якій її випередила Настя Каменських.

За словами Полякової, іноді геніальні думки та ідеї приходять в голову одночасно двом талановитим людям. Так, сталося з нею і Настею Каменських. Виявилося, що Оля готувала новий хіт "Взрослая девочка", а заодно і забавне реаліті-шоу зі своїми дочками, коли зайшла в мережу і побачила, що подібне презентувала, випередивши її, дружина Потапа Настя Каменських.

"Ось твоя дружина записала пісню "Девочки рулят", а я в цей час готую реліз "Взрослая девочка". Я їй дзвоню і кажу: "Це як взагалі? Це взагалі як?". А потім, після цього, ми давно вже готуємо реаліті і теж з дівчатками, у мене ж дівчатка – дочки. І тут я вчора заходжу на YouTube і твоя дружина випускає реаліті. Я кажу: "Як? Що це таке?",- розповідає Оля, звертаючись до Потапа.

Зазначимо, що в цьому інтерв'ю Олексій Потапенко зробив оригінальний комплімент Поляковій. Оля відповідала на питання хлопців, коли в якийсь момент заметушилася у кріслі. "Боже, а що це? Це скрипить моє сідло?",- каже Оля, посміхаючись. "Це не ти скрипиш, це скрипить твоє сідло", - відповідає Позитив. "У тебе, до речі, дуже хороше сідло, я тобі хочу сказати. Ти виглядаєш приголомшливо! Приголомшливе сідло", - зазначив Потап.

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