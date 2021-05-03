Колишній учасник шоу" Холостяк " Макс Михайлюк не може натішитися своєю новонародженою дочкою від коханої дружини-моделі Даші Хлистун

Як передає Politeka.net, чоловік опублікував зворушливе фото у своєму мікроблозі в Іnstagram. На фото Макс сяє від радості, їде в в автомобілі і тримає на руках маленький згорток - дочка. Очі Макса просто випромінюють море щастя і радості - у нього в руках весь сенс людського життя.

Варто відзначити, що молоді батьки дитину назвали незвичайним ім'ям - Аріана. Також Макс відповідаючи на коментарі, написав, що ім'я вибрали для дочки дуже швидко-довго не думали.

"Не можу надивитися👼 😍❤️ #Ariana",- лаконічно написав під фото Макс, обавив хештег з ім'ям донечки.

Підписники миттєво відреагували на фото Макса і засипали його схвальними коментарями. А він у свою чергу відповів, що дає Малятко мамі в руки тільки погодувати.

"Дуже красиве ім'я донечки❤️".

"Макс, ти дочку в руки мамі віддаєш??))😍".

" Стільки щастя в очах🔥 🔥 🔥".

" Які красиві і щасливі 😍 😍 😍вітаю 😻".

" який же красивий, щасливий Татусь)😍 👼".

" Які щасливі😍 😍 😍".

Нагадаємо, модель Даша Хлистун раніше зізнавалася, що з Максом Михайлюком познайомилася в Інтернеті, але любов з'явилася тільки після зустрічі в офлайні.

Нагадаємо, що "Холостяк" Макс Михайлюк вперше показав дочку від відомої моделі:"тато завжди буде поруч".

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина "Холостяка" без білизни вразила зухвалим чином на подіумі:"фатальний агент ФБР".

Також Politeka писала, що "Холостяк " Михайлюк В очікуванні головної події в житті переплутав дні тижня:"Макс, сьогодні субота".