Українці розповіли, кого хочуть бачити в тренерських кріслах нового сезону "Голосу країни"

Як повідомляє Politeka.net, Нещодавно відбувся грандіозний фінал вокального шоу "Голос країни", в якому перемогу отримав учасник команди Наді Дорофєєвої Сергій Лазановський. І хоча пристрасті фіналу ще не вщухли, продюсери проекту вже заговорили про новий 12-й сезон вокального шоу. Так, на сторінці "Голосу" в соцмережі Instagram опублікували анонс нового сезону, а також запитали користувачів і глядачів, кого б вони хотіли бачити в кріслах тренерів проекту.

"Оновлений тренерський склад у 12-му сезоні "Голосу країни". Хто з українських зірок шоу-бізнесу займе заповітне місце в червоних кріслах? Пиши свої варіанти в коментарях", - йдеться в повідомленні на сторінці шоу. Звичайно ж користувачі почали активно обговорювати в коментарях, кого б вони хотіли бачити в тренерському складі. Правда, думки глядачів вокального шоу розійшлися. З іншого боку, якщо продюсери шоу прислухаються до побажань українців, то в тренерське крісло може повернутися Потап, а також зайняти одне з місць тренерів запропонують фронтвумен The Hardkiss Юлії Саніній.

"Без Тіни "Голос" – це не "Голос", "Юлію Саніну", "Павучека", "Монатік", "Найкращі вже покинули шоу", "Монатік, Дорофєєва, Саніна, Потап", "Тіна і Дан", "Найкращі вже покинули шоу, воно ніколи не буде колишнім", "Дана Балана і Тіна", "Злата Огневич", "Тіна Кароль і Дан Балан", "Юлю Саніну", "Бумбокс (Андрій Хливнюк), Юлія Саніна, Сергій Бабкін, Злата Огневич", "Без Тіни вже не те", "Дуже б хотілося бачити Тіну і Дана", - пишуть користувачі в коментарях.

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