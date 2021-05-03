Актриса і співачка Дженніфер Лопес в літніх і весняних фотосесіях показує тільки кращі образи

Дженніфер часто бере участь в різних фотосесіях з досить пікантним змістом. Оскільки в 51-рік Лопес як і раніше активно займається спортом і багато працює над собою, приховувати свої досягнення вона не планує.

Так, в одній з весняних фотосесій, виконаних в яскравих тонах, Дженніфер з'явилася в білому купальнику з кумедними мереживами на нижній частині бікіні. Повернувшись на живіт, зірка прогнулася на лежаку і тим самим звернула увагу на оригінальний дизайн білого купальника з тонкими зав'язками.

Масивні золоті сережки-кільця, а також сонцезахисні окуляри завершили жаркий лук знаменитості. Насолоджуючись швидкоплинним відпочинком, Лопес відчувала себе досить впевнено і добре. При цьому користувачі мережі Instagram могли звернути увагу також на сяючу шкіру знаменитості, буквально блискучу на сонці.

Також сама Лопес нещодавно показала фігуру на пляжі в зручних нарядах, не позбавлених смаку і елегантності, але в той же час без зайвого гламуру. Спочатку знаменитість покуражилася в чорному комбінезоні з відкитими плечима і привабливим декольте, накинувши на плечі коротеньку білу сорочку.

"Вічна краса"; "ця посмішка"; " Мені подобається, Яка ти завжди чесна🤯"; "красива всередині і зовні"; "найдорогоцінніша посмішка на світі"; "Ти виглядаєш приголомшливо, просто ідеально🤍"; " красиво 😍 ангели не старіють. Обережно, ведеться спокуса"; "я ридаю, як ти прекрасна, Джей Ло"; " клянуся, Ти ангел + вампір😍", - відповіли на перетворення в мережі.

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