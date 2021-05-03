Популярна співачка Настя Каменських провела з Потапом у Мексиці вельми насичену відпустку

Весь час, поки Настя була у відпустці на «перезавантаженні», Потап був в Україні і чекав повернення дружини. Коли відпустка і зйомки реаліті Насті затягнулися, сам чоловік вирішив відвідати її, зробивши сюрприз. Тепер фанати показують фото з зірками, яким вдалося привернути увагу своїми одкровеннями.

Зокрема, Потап не тільки влаштував сюрприз для Насті, але ще і знявся з нею для випуску її шоу, причому не посоромившись показати багато особисто. У перерві між цими зйомками пара влаштувала романтичне побачення на пляжі і добре провела час.

Так, Настя в ляльковому рожевому купальнику пройшлася за ручку з чоловіком на узбережжі, всіляко намагаючись звернути увагу на свій зовнішній вигляд і трендовий образ з пляжним халатом з різнобарвної тканини.

При цьому Зірки під час своєї зустрічі у відпустці в цілому не посоромилися показати і багато особистого - як зустрічаються, вечеряють, проводять побачення і навіть як ніжаться в ліжку. Після того, як пройшли вихідні, Потапу довелося назад полетіти додому, що довело Каменських під час прощання до сліз. Оцінили емоційність зірки поруч з чоловіком далеко не всі.

"Що відбувається підкажіть)) я нічого не зрозумію, що за прощання?))); у новому реаліті "дівчатка рулять", Потап приїхав несподівано для Насті, а тепер йому пора їхати і вони прощаються; Бл....ь, так ридає, ніби він в зону АТО відправляється. Яке горе; Два брехла; о боже ,як на війну проводжає; я плачу....😢так мило❤️; і я заплакала, так це щиро і мило😭; Горе то какоееее; яка милота😍❤", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що оператор Насті Каменських у Мексиці потрапив під гарячу руку ревнивця Потапа: "чоловік приїхав!".