Відома українська телеведуча і модель Катя Осадча нещодавно офіційно повідомила, що вагітна втретє

Зірка вирушила до Туреччини, звідки поділилася яскравими кадрами свого проведення часу, передає Politeka.net.



Варто відзначити, що за родом своєї діяльності телеведуча відвідує різні країни, де бере інтерв'ю у зірок і показує їх життя. Осадча поєднує корисне з приємним, також приділяючи увагу відпочинку.

Цього разу вагітна зірка показала, як проводить час на яхті. Катя була в зеленому купальнику, на її шиї "коштовності" - кілька ланцюжків і бус, які надали особливого шарму такому літньому образу.

Очі Катя приховала за великими темними окулярами. Вона посміхалася і виглядала щасливою.

Пізніше красуня показала пейзажі. Природа просто захоплювала.

За п'ять годин публікація не зібрала багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Варто відзначити, що відпочинок Катя Осадча проводить разом з сім'єю. В одному з сторіс зірка показала ноги свого сина, Івана, і чоловіка, телеведучого Юрія Горбунова.

Нагадаємо, Катя Осадча довго приховувала свою попередню вагітність, а також хто батько дитини, але пізніше пара зізналася, що разом і розписалася.

Третю вагітність зірка також намагалася приховати, але деякі користувачі Мережі здогадалися, що телеведуча в положенні і навіть вже стали вітати Осадчу.

Нагадаємо, що Горбунов похвалився перетворенням чотирирічного сина: "поки мама у відрядженні"

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