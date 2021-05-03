Популярна актриса Ольга Куриленко здивувала новим фото в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, популярна голлівудська актриса і модель з українським корінням Ольга Куриленко свого часу прославилася на весь світ, зухвалою роллю дівчини Бонда в знаменитій шпигунській сазі "бондіані". У своєму мікроблозі в Instagram красуня часто радує шанувальників фото зі свого життя, а в цей раз здорово здивувала і навіть налякала фанатів, показавши обличчя з синцями.

На новому фото, яке Ольга зробила сама, вона відобразила себе на знімальному майданчику, очевидно, перебуваючи в образі з нового фільму. Перед камерою актриса з'явилася в сірій толстовці, її волосся зачесане і зібране на потилиці, а на обличчі немає макіяжу, тільки синці на лобі, вона з серйозним виглядом дивиться в камеру. У підписі до фотографії Куриленко написала: "знову зйомки. Сьогодні на знімальному майданчику!".

Користувачі тут же почали активно обговорювати нову фотографію зірки, деякі серйозно захвилювалися через синці на обличчі Ольги. "Що не так з твоїм чолом, чому на ньому синяк?", "Хто по лобі дав?", "Ти найкраща", "Я з нетерпінням чекаю цього. Сподіваюся, у вас буде успішний робочий тиждень", "Красуня", "Ти красуня", "Улюблена актриса", "О, Боже, що з вашим обличчям?", "Я сподіваюся, у тебе все добре, моя леді", "Що за синяк на лобі?", "Ці красиві очі дівчини 007", "Чекаю твого нового фільму", "Цікаво у неї сивина або вона блондинка натуральна", - пишуть фанати в коментарях до фото Ольги.

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