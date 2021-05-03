Більше року зірка практично не з'являється на публіці, лише зрідка папараці "підловлюють" артистку під час її відпочинку з дітьми або прямо біля виходу з магазину, ТРЦ

уда зірка відправляється або одна, або з дочками, щоб провести час разом. Однак, шанувальники постійно звертають увагу на те, як змінюється зовнішній вигляд знаменитості.

Одним з таких став кадр з Джолі, що позує в білому костюмі з широким білосніжним ременем і кофтою з мереживами, що визирає з декольте. Розпущене волосся, яскравий макіяж і навіть сяюча посмішка не змогли приховати виснажений вигляд Джолі. Тонкі коліна і лінія стегон, а також виглядають з-під спідниці худі ноги спантеличили мережу.

Навіть при вдалому цибулі зайву худорлявість знаменитість вже заховати не може, що турбує фанатів. В цілому, в повсякденному житті Джолі вважає за краще не виділятися і завжди носить маску, а також одягається в костюми в світло-сірих і чорних тонах. При цьому Джолі вважається іконою стилю, адже завдяки її любові до класичного одягу, вона завжди виглядає бездоганно, нехай і не без таких моментів, як цього разу.

У той же час як багато хто стверджує, що зовнішність актриси – справа рук пластичних хірургів, Джолі раніше навіть вирішила розвінчати ці міфи. Зірка завжди підкреслювала, що старіти не боїться, але з юних років вона дійсно дивиться за шкірою.

Актриса використовує санскрін, м'який миючий засіб, продукти з антиоксидантами, оксикислотами і натуральними компонентами. Їй не потрібні скраби і засоби, в складі яких є багато хімічних речовин.

"Сонячна красуня; я закохуюся; мені здається, що таким поглядом підпорядковують; справжня висока краса; це божевілля якесь, бути настільки привабливою і такою худою; Привіт, ти дуже красива; зручно напевно бути такою красунею; унікальна Діва, хоч і худа, вам би поїсти добре; вона настільки прекрасна, настільки чудова 🙏 💙 турбуюся про її вагу, все висить на ній; хочу таке обличчя", - пишуть в мережі.

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