Тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, колишня дружина В'ячеслава Узєлкова, показала себе на відпочинку і поділилася важливою порадою по схудненню

Відома блондинка, яка часто ділиться з українцями порадами про те, як тримати себе у формі, опублікувала новий корисний пост, в якому розповіла про правильне схуднення. Про це пише Politeka.net.

"Лайфхак. Не починайте худнути, якщо не хочете. Щоб швидко і якісно схуднути, потрібно цього хотіти. Без щирого бажання, результат буде не стабільний або не довгий", - написала Боржемська.

Вона підкреслила, що при схудненні дуже важливо не піддаватися почуттю провини через невеликі невдачі.

"️Не зарікайтеся їсти тільки знежирений сир і селеру. Підходьте до питання без фанатизму. Якщо ви два-три тижні не будете класти цукор в чай - вже добре", - порадила тренер.

Вона додала, що в цьому питанні потрібно діяти поступово.

Цей пост Боржемська проілюструвала своїм фото, на якому вона відпочиває в басейні.

Шанувальники знаменитості тут же відгукнулися на її публікацію.

"Яка ви красива", "Сто відсотків згодна з вами", "я більше хочу підтримувати форму. Сидіти на дієті я точно не зможу", "Ну шикарно виглядаєте Марина, красуня", - пишуть люди.

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