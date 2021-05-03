Тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, колишня дружина В'ячеслава Узєлкова, показала себе на відпочинку і поділилася важливою порадою по схудненню
Відома блондинка, яка часто ділиться з українцями порадами про те, як тримати себе у формі, опублікувала новий корисний пост, в якому розповіла про правильне схуднення. Про це пише Politeka.net.
"Лайфхак. Не починайте худнути, якщо не хочете. Щоб швидко і якісно схуднути, потрібно цього хотіти. Без щирого бажання, результат буде не стабільний або не довгий", - написала Боржемська.
Вона підкреслила, що при схудненні дуже важливо не піддаватися почуттю провини через невеликі невдачі.
"️Не зарікайтеся їсти тільки знежирений сир і селеру. Підходьте до питання без фанатизму. Якщо ви два-три тижні не будете класти цукор в чай - вже добре", - порадила тренер.
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Вона додала, що в цьому питанні потрібно діяти поступово.
Цей пост Боржемська проілюструвала своїм фото, на якому вона відпочиває в басейні.
Шанувальники знаменитості тут же відгукнулися на її публікацію.
"Яка ви красива", "Сто відсотків згодна з вами", "я більше хочу підтримувати форму. Сидіти на дієті я точно не зможу", "Ну шикарно виглядаєте Марина, красуня", - пишуть люди.
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