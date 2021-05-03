Переможниця шоу "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик вразила новим фото

Як повідомляє Politeka.net, відома українська модель, переможниця шоу "Супер Топ-модель по-українськи" Тетяна Брик, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Нещодавно красуня показала фанатам результати пікантної фотосесії, виклавши в мережу гаряченьке фото в білизні.

На новому знімку Таня відображена в тьмяній кімнаті з приглушеним світлом і червоними відблисками. Вона витончено позує фотографу, зайнявши спокусливу позу на табуреті. Перед камерою красуня з'явилася в напівпрозорому темному комплекті білизни, а на плечі накинула чорний піджак, завершують образ темні лакові ботфорти. Волосся моделі розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж, вона не дивиться в об'єктив.

У підписі до кадру Брик написала: "Командувати мною звичайно можна... Але марно". Користувачі тут же почали коментувати новий знімок Тані, засинаючи її компліментами під фото. "Красиво і не вульгарно", "Це просто вау", "Нереальна", "Гаряче", "Шикарна", "Ви дуже надихаєте", "Ну що сказати? Супер! Мужики хочуть, баби заздрять", "Дуже красиво", "Така приваблива", "Красуня", "Розкішний образ", - пишуть захоплені користувачі в коментарях до фото.

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