Відомий український співак Володимир Дантес поскаржився на ненадійність своєї дружини Наді Дорофєєвої

Зоряна пара часто радує своїх шанувальників милими сімейними кадрами, на яких вони дурять і жартують один над одним. Як повідомляє Politeka.net, цього разу Дантес вирішив показати у своїх сторіз, якою ненадійною іноді буває його дружина.

Судячи з кадрів, пара вирушила в поїздку на машині. Співак розповів, що спочатку Надя обіцяла йому, що вони будуть змінювати один одного за кермом, щоб ніхто не втомлювався. Проте зірка не стримала свою обіцянку і заснула на своєму сидінні, поки її чоловік вів машину. Співак зняв "зраду" дружини на відео.

"6 годин тому Надя: "Будемо мінятися за кермом, спілкуватися, щоб ти не втомився. Також Надя:...", - підписав своє відео Дантес.

На кадрах він спочатку показав своє докірливе вираз обличчя, а потім перевів камеру на Сплячу Дорофєєву.

Втім, судячи з усього, до сварки це не призвело, адже пізніше Надя поділилася тим же відео на своїй сторінці, супроводивши його смайликом, що сміється.

Раніше Дорофєєва показала фото, на якому позувала біля свого світлого "БМВ".

Надя виглядала стильно, як завжди. Вона одягла зелену кофту, а зверху - косуху.

Нагадаємо, Дорофєєва похвалилася розкішним авто, за кермо не ризикує сідати навіть Дантес: "Вона ж зірка".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєву ледь не "розтерзали" на очах у Дантеса: "Надя, прости мене, будь ласка".

Також Politeka писала, що Дорофєєва з Дантесом показали будинок переможця" Голосу країни "Лазановського, влаштувавши "переполох" у нього в гостях: кадри.