Дочка популярної української співачки Олі Полякової розповіла про свої проблеми в соцмережах

16-річна Маша Полякова вже давно активно веде свій блог в Instagram, а віднедавна ще й в Тікток. Незважаючи на свій юний вік, дівчина пробує себе в ролі моделі, музиканта в підлітковій групі, а також початківця блогера. Однак, як і у багатьох бажаючих домогтися слави в мережі, у дочки співачки трапляються невдачі.

Так, в новому відео на своїй сторінці в Тікток Маша поскаржилася на те, що її ролики не потрапляють в рекомендації, а це означає, що вони отримують мало переглядів.

На кадрах дівчина сидить перед камерою з сумним обличчям і тримається за голову.

"Я з усвідомленням того, що моє відео ніколи не потрапить до річок...Так що просто буде розмовне відео, яке закінчиться через 3...2...1. Кінець! Все, до побачення!",- вимовляє Полякова-молодша.

При цьому, під кінець відео вона звучить дуже роздратовано і мало не кричить.

Відзначимо, що раніше Маша показала себе на прогулянці зі своїм бойфрендом. Дівчина навіть засвітила момент їх поцілунку. Втім, вона прикрила їхні обличчя мобільним телефоном, щоб не показувати інтернет-користувачам занадто багато чого.

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