Дочка популярної української співачки Олі Полякової розповіла про свої проблеми в соцмережах

16-річна Маша Полякова вже давно активно веде свій блог в Instagram, а віднедавна ще й в Тікток. Незважаючи на свій юний вік, дівчина пробує себе в ролі моделі, музиканта в підлітковій групі, а також початківця блогера. Однак, як і у багатьох бажаючих домогтися слави в мережі, у дочки співачки трапляються невдачі.

Так, в новому відео на своїй сторінці в Тікток Маша поскаржилася на те, що її ролики не потрапляють в рекомендації, а це означає, що вони отримують мало переглядів.

На кадрах дівчина сидить перед камерою з сумним обличчям і тримається за голову.

"Я з усвідомленням того, що моє відео ніколи не потрапить до річок...Так що просто буде розмовне відео, яке закінчиться через 3...2...1. Кінець! Все, до побачення!",- вимовляє Полякова-молодша.

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При цьому, під кінець відео вона звучить дуже роздратовано і мало не кричить.

@mashapolyakova12

♬ оригинальный звук - Maria

Відзначимо, що раніше Маша показала себе на прогулянці зі своїм бойфрендом. Дівчина навіть засвітила момент їх поцілунку. Втім, вона прикрила їхні обличчя мобільним телефоном, щоб не показувати інтернет-користувачам занадто багато чого.

Нагадаємо, дочка Полякової в міні-спідниці вперше за довгий час показала бойфренда: фото закоханих.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Полякової показала новий образ після експериментів із зовнішністю: "Як Дракула".

Також Politeka писала, що юна дочка Полякової розкинулася на сітці в купальнику, в мережі не оцінили: "Ну, ляхи Великі, не в образу".