Популярна українська співачка, переможниця "Євробачення" Джамала, з'явилася на зйомках МайстерШеф
Не так давно Джамала зважилася не зміну іміджу. В цілому, співачка не боялася експериментувати із зовнішністю. Зокрема, зірка змінила звичну зачіску і звичайні укладання на оригінальний образ, заплетівши афрокосички. Після цього зірка навіть встигла в новому образі засвітитися на шоу.
Так, судячи з сторіс знаменитості, з'явилася вона на зйомках чергового сезону "Майстер-шеф", в якому взяла участь. Показуючи закулісся, задоволена знаменитість у всю веселилася і засвітила заодно і колег, з яким їй належить зніматися. У тому числі, були помічені Дмитро Коляденко - екс-чоловік Ірини Білик і Ілона Гвоздьова - тренер на шоу "Танці з зірками".
"Скоро... Всього не розповім, але я вперше взяла участь в зйомках, та ще й на такому шоу. Дуже круто, я в захваті! Це я все до чого? Тепер ви знаєте, за кого вболівати. Я в команді собачників!"- жартома підписала нові кадри артистка.
Ані Лорак перемогла Віру Брежнєву в "батлі" фігур в купальниках: показові фото
Морози нагрянуть в Україну, регіони вже замітає снігом: де розгулялася стихія
Схудла Могилевська у довгій сукні вразила "новою" зовнішністю: "Красуня з великої літери!"
Тіна Кароль засвітила хороми і красеня, з яким провела Великдень: "Атмосфера романтична"
Ані Лорак перемогла Віру Брежнєву в "батлі" фігур в купальниках: показові фото
Вона також з'явилася з незмінним телеведучим майстер-шефом і викладачем кулінарного мистецтва Ектором Хіменесом-Браво.
Раніше вражаючі знімки 37-річна артистка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram. На них знаменитість, яка все ще приходить у форму після других пологів, попозувала в Білій нескромній блузі з відкритими плечима і глибоким декольте.
Яскрава і сонячна Джамала не залишила байдужими своїх шанувальників, вони обдарували співачку безліччю теплих слів і компліментів, а колонка для коментарів під публікацією зарясніла сердечками і закоханими смайликами.
Нагадаємо, що Джамала перетворилася на зухвалу блондинку, ошелешивши спокусливим чином в панчохах: "на десять років молодше".
Як повідомляла Politeka, Джамала прогулялася в сукні з вирізом, нагадавши "Чудо-жінку": "схожа на Галь Гадот".
Також Politeka писала, що схудла Джамала в топі і спідниці з глибоким розрізом показала, який любить себе: "Амазонка".