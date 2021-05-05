Популярна українська співачка, переможниця "Євробачення" Джамала, з'явилася на зйомках МайстерШеф

Не так давно Джамала зважилася не зміну іміджу. В цілому, співачка не боялася експериментувати із зовнішністю. Зокрема, зірка змінила звичну зачіску і звичайні укладання на оригінальний образ, заплетівши афрокосички. Після цього зірка навіть встигла в новому образі засвітитися на шоу.

Так, судячи з сторіс знаменитості, з'явилася вона на зйомках чергового сезону "Майстер-шеф", в якому взяла участь. Показуючи закулісся, задоволена знаменитість у всю веселилася і засвітила заодно і колег, з яким їй належить зніматися. У тому числі, були помічені Дмитро Коляденко - екс-чоловік Ірини Білик і Ілона Гвоздьова - тренер на шоу "Танці з зірками".

"Скоро... Всього не розповім, але я вперше взяла участь в зйомках, та ще й на такому шоу. Дуже круто, я в захваті! Це я все до чого? Тепер ви знаєте, за кого вболівати. Я в команді собачників!"- жартома підписала нові кадри артистка.

Вона також з'явилася з незмінним телеведучим майстер-шефом і викладачем кулінарного мистецтва Ектором Хіменесом-Браво.

Раніше вражаючі знімки 37-річна артистка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram. На них знаменитість, яка все ще приходить у форму після других пологів, попозувала в Білій нескромній блузі з відкритими плечима і глибоким декольте.

Яскрава і сонячна Джамала не залишила байдужими своїх шанувальників, вони обдарували співачку безліччю теплих слів і компліментів, а колонка для коментарів під публікацією зарясніла сердечками і закоханими смайликами.

Нагадаємо, що Джамала перетворилася на зухвалу блондинку, ошелешивши спокусливим чином в панчохах: "на десять років молодше".

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