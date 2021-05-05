Український співак Олег Винник, тренер шоу "Голос країни", приховує своє особисте життя, але деякі деталі утаїти не вдалося

Співак вважає, що особисте життя артиста не повинне нікого цікавити, повідомляє Politeka.net. Головне для співаків - це творчість і хороші емоції від нього.

Однак користувачі мережі все одно обговорюють "заборонену" тему. Шанувальники вже знають, що співак одружений на 47-річній співачці Таїсії Сватко, яка виступає під псевдонімом Таюне. Артистку називають "таємною дружиною" Винника. Також в мережі говорять про те, що у подружжя є син.

У фан-групах не втомлюються ділитися знімками "дружини" співака. Так в одному з таких акаунтів було опубліковано фото Таюне, яка тримала в руках маленьку біляву крихітку і тягнулася до неї губами.

"З Великоднем", - написали автори посту.

Хто ця дівчинка невідомо, але кадр отримав багато позитивних відгуків, в основному у вигляді смайликів. Також публікація зібрала понад 200 лайків.

"Вітаю зі святом", "❤️❤️😮😮😍👏👏 супер Таюне і маленька дівчинка, це класно. 😮❤️❤️", "🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😚😚😚😚😚😚😚😚🤗🤗", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, за неофіційними даними, Олег Винник і Таїсія Сватко познайомилися ще в музичному гуртожитку під час навчання. Зараз обидва займаються розвитком своїх кар'єр.

Олег Винник завоював велику популярність, особливо його творчість полюбилася жінкам.

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