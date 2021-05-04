Відомий український продюсер Олексій Потапенко (Потап) звернувся віршем до совій коханій дружині і знаменитій виконавиці Насті Каменських

Як повідомляє Politeka.net, популярний український репер Олексій Потапенко поділився у своєму Instagram-акаунті зворушливим весільним фото і привітав Настю з 34 днем народження дуже красивими словами.

"Очі-Агати

Губи-Травень

Ти виткана з тисячі

Стежок в рай

Я-Кастл твій ,

Вбережу від штормів зухвалих

Ти як за Кам'яною стіною

Моя Каменських



Я тебе кохаю @kamenskux love u baby HBD🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤍🤎🤎", - написав Потап і романтично залишив десятки сердечок в день народження коханої.

Як відомо, зірка знімає своє реаліті" Дівчата рулять " в Мексиці. Компанію їй склали мама і подружки. Однак, в один прекрасний момент на порозі виник Потап - вирішив відвідати кохану. Настя, звичайно, ж зраділа його приїзду, але "щастя" тривало недовго. Потап влаштував їй сцену ревнощів, дізнавшись, що у дівчаток гостює їх спільний друг Алехандро.

"Це якось не зовсім дівчинка. Це не зовсім правда-все, що ти говориш. Я думав, Ви там дівчатами, одні... - ретрит, йога, Тулум... А Саша-це вже зовсім інша справа... Слухай, ну треба, щоб все відповідало обіцяному", - розлютив чоловік Каменських.

Нагадавши, нещодавно українці стали свідками зворушливої сцени прощання Каменських з Потапом, коли він їхав зі зйомок у Мексиці, а вона залишалася.

Коли Потап їхав назад в Україну, Настя щиро заливалася сльозами, не хотіла відпускати коханого.

Як повідомляла Politeka, Потап засвітив посиденьки Каменських з кращою подругою, мова зайшла про розлучення: "ні слова..."

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