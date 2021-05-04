Героїня шоу «Холостячка» Ксенія Мішина показала, як проходить її Відпочинок в Одесі з коханим Олександром Еллертом
Як передає Politeka.net, кадрами актриса поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Пара відпочиває в Одесі разом з другом Еллерта Андрієм Рибаком, який теж боровся за серце Мішиної в проекті "Холостячка" і з його новою коханою Аліною.
Ксенія показала, що поки вони з Аліною пройшлися по ТРЦ, їх обранці не встояли перед спокусою пограти у відеоігри.
"Поки ми з Аліною тут гуляли, наші чоловіки застрягли де? Звичайно ж...", - сказала вона.
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"Як справи?» - звернулася Мішина до Эллерту.
"Хороші, любов моя", - відповів він.
Зазначимо, нещодавно 29-річний радіоведучий Андрій Рибак вирішив разом з Мішиною і товаришем влаштувати несподіване парне побачення.
Судячи з усього, Ксенія з Еллертом і Андрій зі своєю дівчиною Аліною знаходиться в хороших відносинах, незважаючи на участь в шоу. Тепер вони навіть дружать парами, танцюють в ліфтах, веселяться в ресторані і не реагують на слова хейтерів в мережі.
Як відомо, після проекту Рибалка зійшовся зі своєю колишньою любов'ю Аліною, з якою зустрічався до шоу. Хлопець зізнавався, що спочатку йшов на "Холостячку" заради піару. Смирнової ж він пообіцяв покинути проект під час перших ефірів.
Нагадаємо, що Ксенія Мішина після повернення Еллерта прикрасила сина "татуюваннями":"папік".
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