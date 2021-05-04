Відомі українські співачки та артистки "Квартал 95" Віра Кекелія і Марта Адамчук здивували кадрами
Зірки "Жіночого Кварталу" давно здружилися і часто показують кадри спільного проведення часу, пише Politeka.net. Цього разу Віра і Марта позували разом без макіяжу. Виблискуючи натуральною красою обидві здивували кадрами, показавши на що здатні заради підвищення зарплати.
Віра в жартівливій формі показала футбулку, на якій розміщена фотографія актора "Квартал 95" Олександра Пікалова. Останній є художнім керівником "Жіночого Кварталу".
В одному з інтерв'ю в "Світському житті" Пікалов розповів, що йому подобається працювати з жіночим колективом.
"Керувати жінками - дуже приємно. У житті такого ж не буває, а тут жінки мене слухаються. Хоч десь!",- поділився артист "Квартал 95".
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У підсумку за останніми сторіс Кекелії можна зробити висновок, артистки не тільки слухають свого керівника, але також балують і веселять, а він повинен це оцінити.
"Що тільки не зробиш для боса? Саню, подивися", - сказала артистка.
"Сашо, ти тепер завжди зі мною!",- жартома написала Віра, постав у своєму сторіс у футболці із зображенням Пікалова.
Також в іншому сторіс Марта Адамчук гладила футболку в пакеті.
"Зарплата тепер у мене більше буде", - написала Віра.
Нагадаємо, Олександр Пікалов народився 30 січня 1976 року в Кривому Розі. Артист починав свій шлях з ігор в КВК. Зокрема, з 1998 року став учасником легендарної команди"Квартал 95".
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