Відома актриса Яна Кошкіна, якій приписують роман з Гаріком Харламовим, показала себе і розповіла про майбутнє

Як пише Politeka.net, Яна Кошкіна досить популярна актриса серед співвітчизників. Після розлучення Гаріка Харламова і Христини Асмус дівчині почали приписувати роман з гумористом. Не забуває дівчина і про соціальні мережі, де регулярно радує фанатів новими фото.

Цього разу в Instagram Яна Кошкіна опублікувала фото, де позувала в сукні з великим декольте. Образ красуня доповнила стильними сережками і прикрасою на шиї. Дівчина дивилася прямо в камеру, демонструючи розкішні форми.

"Мої дорогі, настав час поділитися з вами важливою новиною!

Вже завтра відбудеться мій дебютний вихід на сцену у виставі «Біси Достоєвського», в постановці Костянтина Юрійовича Богомолова. Запрошую всіх бажаючих!

5 травня, 19: 00", - написала Яна під фото.

Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:

"Добрий день. Успішного виступу, удачі", " так тобі один крок до Настасії Пилипівни залишився. Яна, віримо!", "Як круто!!!!! Вітаю, подружка" ," при побіжному огляді визнав а. Джолі", "шикарна жінка", "з дебютом у виставі чудового режисера!!".

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