Курс валют в Україні 5 травня запам'ятається зміцненням національної валюти

Як передає Politeka.net, на офіційному сайті НБУ опублікували свіжий прогноз курсу валют. За тривалі вихідні гривня трохи підросла і показала хороший результат. У середу і долар, і євро втратять кілька копійок і стануть більш доступними.

Долари в обмінниках 5 травня можна буде купити за 27,73 гривні, хоча в п'ятницю їх продавали по 27,75 гривень. Дві копійки не сильно впливають на споживчий попит, але тенденція до зміцнення гривні очевидна.

Євро просяде в ціні більш істотно, подешевшавши на 13 копійок. В обмінниках європейську валюту можна буде купити за 33,51 гривню. Таке зміцнення гривні набагато приємніше.

Відзначимо, що до літа українська гривня буде поступово зміцнюватися. За прогнозами аналітиків, пік гривні припаде на середину літа, після чого курс повернеться до нинішніх показників, а восени і зовсім поповзе вгору. Очікується, що до зими гривня буде девальвувати, аж до 28,8 гривень за долар.

Раніше ми писали, що американську валюту в найближчі дні чекає ще більше падіння. Аналітики вважають, що вже через тиждень курс долара на міжбанку може досягти 27,6 гривень.

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