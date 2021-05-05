Курс валют в Україні 5 травня запам'ятається зміцненням національної валюти
Як передає Politeka.net, на офіційному сайті НБУ опублікували свіжий прогноз курсу валют. За тривалі вихідні гривня трохи підросла і показала хороший результат. У середу і долар, і євро втратять кілька копійок і стануть більш доступними.
Долари в обмінниках 5 травня можна буде купити за 27,73 гривні, хоча в п'ятницю їх продавали по 27,75 гривень. Дві копійки не сильно впливають на споживчий попит, але тенденція до зміцнення гривні очевидна.
Євро просяде в ціні більш істотно, подешевшавши на 13 копійок. В обмінниках європейську валюту можна буде купити за 33,51 гривню. Таке зміцнення гривні набагато приємніше.
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Відзначимо, що до літа українська гривня буде поступово зміцнюватися. За прогнозами аналітиків, пік гривні припаде на середину літа, після чого курс повернеться до нинішніх показників, а восени і зовсім поповзе вгору. Очікується, що до зими гривня буде девальвувати, аж до 28,8 гривень за долар.
Раніше ми писали, що американську валюту в найближчі дні чекає ще більше падіння. Аналітики вважають, що вже через тиждень курс долара на міжбанку може досягти 27,6 гривень.
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