Український співак Сергій Лазановський, який переміг на "Голосі країни" в команді Наді Дорофєєвої, вирішив подарувати своєму селу незабутнє свято

Як передає Politeka.net, Сергій Лазановський родом з невеликого села Попельники в Івано-Франківській області. Після перемоги на вокальному шоу про це село стало відомо завдяки талановитому жителю. Пізніше в гості до підопічного приїхала Надя Дорофєєва з Володимиром Дантесом, зібравши всю округу біля будинку Лазановського.

Як повідомив у себе в Instagram молодий артист, він вирішив влаштувати для жителів села і всіх бажаючих відкритий концерт. Лазановський виступить перед публікою, а вхід на концерт буде абсолютно безкоштовним. Варто відзначити, що про село тепер дізнаються багато людей, які поїдуть в Івано-Франківську область, щоб побачити свого кумира.

"Вже сьогодні. Попельники відриваються", - підписав відеоанонс Лазановський.

У коментарях хлопцеві залишили масу приємних відгуків.

"Супер", "найкращий", "Шкода, що я не з Попельників, дуже б хотіла потрапити на твій концерт", "а ми їдемо", "дуже б хотіла потрапити на концерт", "вдалого концерту і незабутніх емоцій", "їдемо через всю Україну до вас", - пишуть користувачі Мережі.

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