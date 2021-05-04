3 травня, на Новому каналі показали фінальну серію реаліті "Від пацанки до панянки", де обрали переможницю
Наприкінці випуску назвали ім'я переможниці, яка отримала головний приз у розмірі 100 тисяч. Нею виявилася 17-річна Валерія Ткаченко (Чича).
Відповідна інформація була опублікована на офіційній сторінці Нового каналу в Instagram. Крім того, знімки дівчини публікують на фанатських сторінках в Instagram.
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На проекті їй вдалося впоратися з наркотичною залежністю.
"По закінченню реаліті я утримаюся від наркотиків. Впевнена в цьому на всі 100%. Хоча, скажу чесно, трохи страшно їхати додому. Як-не-як ти йдеш вулицями, а там кожен кут нагадує про наркотики", - виголосила у своїй урочистій промові переможниця.
Нагадаємо, що до участі в шоу Лера пережила клінічну смерть і кілька спроб самогубства.
"Не віриться, що саме я стала переможницею п'ятого сезону. Спасибі педагогам Школи леді. На проекті вони прищепили мені любов до себе. Під час проекту У мене з'явилося багато планів. Мрію працювати вихователькою в дитячому садку. Також подобається фотографувати. Думаю, що почну потроху реалізовувати ці ідеї", - каже дівчина.
На перемогу в шоу також претендували й інші фіналістки-Ірина # Бакуля Бакуліна, Олена #Зая Питин, Юлія #фініш Куділінська.
Нагадаємо, Похрещук з "пацанок" показала, якою була до того, як переробити обличчя: "Я не проти операцій, але...".
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