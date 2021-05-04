Американська модель і бізнесвумен Кім Кардашьян показала спекотне пляжне фото
Як пише Politeka.net, вже в лютому стало відомо, що Кім з чоловіком Каньє вирішили подати на розлучення. І хоча чутки про це ходили давно, офіційні представники сім'ї підтвердили інформацію, адже пара живе окремо. Але роботу і фанатів зірка не закидає, радуючи новими знімками. Так, нещодавно у своєму мікроблозі в Instagram американська телезірка поділилася жаркими пляжними кадрами, на яких позує в сміливому бікіні.
На нових знімках схудла Кім відображена на веранді серед густої екзотичної зелені. На прогулянку вона вийшла в модному світлому бікіні, але декольте прикрила вільної сірої сорочкою, яку не стала застібати повністю. Її волосся розпущене і трохи розпатлане вітром, а на очах стильні сонцезахисні окуляри, вона з викликом дивиться в об'єктив, демонструючи ідеальну фігуру і рівну засмагу.
У підписці до фотографій Кардашьян написала: "Не подорожуй". А користувачі тут же почали активно обговорювати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами і захоплюючись її прекрасним тілом. "Королева", "Чарівна", "Як завжди прекрасна", "Талія неіснуюча, як моє особисте життя", "Я б закохався в тебе", "Красуня", "Яка фігура", "Дуже схудла", - пишуть користувачі в коментарях до фотографії Кім Кардашьян.
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Нагадаємо, майже холостячка Кім Кардашьян з подружкою в тонких смужках бікіні помірялися соковитими вигинами.
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