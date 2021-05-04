Відома українська телеведуча і модель Катя Осадча нещодавно офіційно оголосила про свою третю вагітність
Під час зйомок шоу «Голос» зірка приховувала своє становище, як могла. Тоді на сцені Катя Осадча з'явилася в жіночній асиметричній сукні з квітковим принтом. Після фіналу Осадчу також помітили в жовтій сукні з пишною спідницею і оборкою на талії. Саме ці знімки стали першими, після яких Катерину почали вітати з поповненням.
Приховувати далі було важко, тому під час одного з інтерв'ю зірка вже розкрила правду. Зараз телеведуча з чоловіком і молодшим сином перебуває у відпустці, тому після прогулянки в горах опублікувала серію кадрів. Частина з них також з'явилася на фан-сторінці.
Цього разу Катерина вже не приховувала свій живіт і з легкістю позувала в рожевій сукні-сорочці.
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Як вже відомо, третю вагітність зірка також намагалася приховати, але деякі користувачі Мережі здогадалися, що телеведуча в положенні і навіть вже стали вітати Осадчу. Тільки пару днів тому в програмі "Світське життя" Катя Осадча зізналася, що вагітна і заявила, що тепер «Горбунових стане більше».
А сьогодні телеведуча також опублікувала в Instagram Сторі фотографії з відпочинку в Туреччині, який вона проводить з чоловіком Юрієм Горбуновим, молодшим сином Іваном і друзями.
Раніше ми писали, що Горбунов похвалився, як веде вагітну зірку по гігантським камінню в гори. Катя була в легкому рожевому вбранні і в окулярах від сонця. А Юрій в білій сорочці і синіх шортах, а на голові жовта кепка - в патріотичних тонах по-українськи.
"А ми підем,в далекі гори...😇! ",- лаконічно підписав фото Горбунов.
"Юрій Горбунов, навіщо ж ведете вагітну дружину в гори? А якщо спіткнеться?""Майбутні,черговий раз, батьки!Невже в цікавому положенні?!Не чесно!Я хвилююся.😍❤️Харків.Прабабуся!",- написали користувачі.
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