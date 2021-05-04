Відома українська модель Тетяна Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи", показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Тетяна Брик стала досить популярною після перемоги на проекті "Супер Топ-модель по-українськи". Красуня активно веде соціальні мережі, де ділиться своїми поглядами на життя і показує результати фотосесій.

Красуня цього разу з'явилася в зеленому топі і штанях. Дівчина сиділа на підлозі, демонструючи ідеальну талію.

Фанати поставили майже 8 тисяч лайків і написали коментарі:

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"Неймовірна", "не описати словами твою красу", "шикарна", "найкрасивіша", "Танюша", "який же погляд", "я собі теж такий корсет замовила, колір просто бомба", "навіть не дізналася, ось це красуня", "непогано-непогано", "Вау, яка шикарна богиня".

Повідомлялося, що Таня Брик вразила новим фото.

На новому знімку Таня відображена в тьмяній кімнаті з приглушеним світлом і червоними відблисками. Вона витончено позує фотографу, зайнявши спокусливу позу на табуреті.

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