Російська співачка Наташа Корольова шумно відсвяткувала річницю стосунків з чоловіком

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала відео з яхти, де вони з Тарзаном запалювали під музику.

"Абрикос-такий оксамитовий, солодкий, але не нудотний, з великою кісточкою, яка приховує всередині себе життя. День абрикосового варення. Саме абрикосове варення, саме мамине абрикосове варення опинилося 20 років тому на столі нашого першого з Сергієм романтичного побачення. І подібно абрикосовому дереву росте, розпускається і дає свої плоди наша абрикосова історія кохання", - зазначила Корольова.

Вона підкреслила, що їхнє життя не без труднощів, але все ще щасливе, а любов – міцна як коріння дерева.

"Зі святом, сладусік @tarzan___official ти у моїх, а я у твоїх ніг, спасибі не кажи, в цьому тобі допоміг Бог, йому і подякуй! # 20 років разом!",- зазначила артистка.

У коментарях шанувальники стали засуджувати співачку за те, що вона пробачила зрадника, а тепер з розмахом відзначає з ним річницю відносин.

"Одне не зрозуміло...Ніколаєва не пробачила, а тут на тобі", «самі-то в це вірите", "якби Корольова не пробачила б зраду, то ніякого б абрикосового варення не було.. Але так як гордості 0", - пишуть користувачі Мережі.

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