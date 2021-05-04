Дочка української актриси Ольги Сумської Тоня Паперна подеілалсь варіантом весняного лука і поскаржилася на погоду

Зараз актриса намагається не говорити про особисте життя і приділяє максимум часу свої дітям. Незадовго до народження другої дитини Антоніна з чоловіком переїхала в заміський будинок в котеджному селищі. І хоча свій будинок вона показує рідко, фанатам все одно цікаво, як проходять будні Паперної.

Цього разу зірка звернула увагу на погоду, через яку зовсім не схоже, що зараз останній місяць весни. У світлих джинсах, теплій косусі бежевого кольору і черевиках такого ж відтінку артистка позувала боком до об'єктиву. Приховуючи фігуру під шарами одягу, вона заявила: "Травень. Теплий».

Відзначимо, не так давно Паперна зізналася, після п'яти місяців після других пологів вона не прийшла у форму. Однак цей факт, як і зайві кілограми, перестали її хвилювати.

"У Німеччині також шубу треба!🤦 ♀ ️ ; Треба б до літа рукавиці зв'язати; красивий🔥; В Києві,теж не жарко (; дивлюся і замерзаю🥶", - відповідають фанати на знімком актриси.

Нагадаємо, що Паперна досить рідко публікує фото у себе в Instagram. Після того, як вона вийшла заміж за російського актора Володимира Яглича і поїхала жити в Росію, вона рідко поширюється про своє особисте життя.

Відомо, що у Тоні двоє дітей, з якими зіркова бабуся через ситуацію між країнами бачиться досить рідко. Сама Паперна будує успішну кар'єру в російському кінематографі. На її рахунку більше 20 ролей у фільмах і серіалах.

На свіжому фото, яке Паперна опублікувала в мережі, вона з'явилася в компанії з маловідомою подружкою. Дівчата були дуже стильно одягнені.

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