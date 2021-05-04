Відомий український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", показав себе, розповівши про вік

Як пише Politeka.net, 38-річний популярний український хореограф вже не перший рік радує українців своїми танцями. Влад активно веде соціальні мережі, де часто позує разом з дружиною лілією і сином Леоном.

Але цього разу Влад вирішив показати фото, де був один. Красунчик стояв у картатій накидці, футболці та джинсах. Яма дивився прямо в камеру, демонструючи цікавий образ.

"Люблю свій вік. Незрозуміло", - написав Влад під фотографією.

Фанати поставили майже тисячу лайків, включаючи Тараса Цимбалюка, і написали коментарі:

"Це дуже добре", "і це правильно", "я теж люблю свій вік", "вогонь".

Ми писали, що дружина знаменитого українського танцюриста Влада Ями розповіла про своє сімейне щастя.

"Міцна сім'я-це щоденна наполеглива робота. Згодні?) Запорука сімейного щастя в доброті, щирості і чуйності. Навіть коли складно - посміхатися, вчитися і йти далі...звичайно ж, завжди буває «ложка дьогтю в бочці з медом», - написала Лілія.

Нагадаємо, Влад Яма з Танців з зірками раптово "змінив" професію на вантажника

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