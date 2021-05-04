Переможниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала яскраві фото з відпочинку

Як пише Politeka.net , відома красуня і гімнастка Даша Ульянова свого часу стала переможницею романтичного реаліті-шоу "Холостяк", і хоча не знайшла там свою любов, зате знайшла велику популярність. Дівчина активно веде свою сторінку в Instagram, де зібрала вже понад 300 тисяч фоловерів, яких тепер часто радує яскравими кадрами зі свого насиченого життя.

Нещодавно блогерка вирушила на відпочинок, звідки показала кілька вражаючих кадрів. Як видно, на нових знімках Даша позує на розкішній яхті, вона демонструє свою шикарну фігуру в крихітному чорному бікіні, згинаючись перед камерою. Волосся дівчини розпущене і трохи розпатлане морським бризом, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Ульянова написала:"нові фарби нового дня". Користувачі тут же почали активно обговорювати нову публікацію красуні, засинаючи її компліментами в коментарях. "Дуже красиво", "Занадто вже", "Даша, Ви так схудли", "Красиво", "Супер", "Ваші ноги – це любов", "Дуже красивий захід в таких фарбах", "Яка красуня, яка фігура", "Дуже красива, Дашенька. Ви так схудли!", "Ідеальна", "Богиня", "Ну просто все зійшлося, Краса Сейшел і ваша, подвійний удар", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, розповніла Ульянова з "Холостяка" вразила фігурою після відпустки.

Також Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" перевершила Волочкову, розкинувши ноги під пальмами.

А ще Politeka повідомляла, що Ульянова з "Холостяка" у крихітному бікіні похвалилася, як схудла до відпустки.