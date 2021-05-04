Італійська внучка судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик поділилася пікантним фото

Як передає Politeka.net, Ганні вже 40 років, але її зовнішність ні краплі не видає її реальний вік. В Італії Сафрончик живе з 13 років. Там вона зуміла не тільки вивчити мову і стати частиною італійського суспільства, але також побудувати успішну кар'єру актриси.

На батьківщині про Анну дізналися лише недавно, коли її знаменитий дідусь згадав про неї в одному з інтерв'ю. При цьому на актрису в Instagram підписано понад 500 тисяч осіб. Жінка регулярно балує шанувальників своїми фото. Деякі з них здатні збентежити кого завгодно.

На свіжих кадрах зірка постала у світлому костюмі. Через тканину проглядалися її апетитні принади.

"Мрійлива колекція", - підписала фото жінка.

Знімок викликав бурю емоцій в коментарях. Шанувальники залишили масу захоплених компліментів і відгуків.

"Ах, яка жінка", "свіже повітря", "як завжди шикарно", "ти навіть в тапочках спокуслива", "елегантність в кожній деталі", "Прекрасне видовище", "ти мрієш запалити моє розбите серце", "мій улюблений колір", "чудово і ефектно", "назва колекції дуже підходяща... Ти красива", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що внучка Чапкіса в сукні з пікантними розрізами розхвилювалася перед виходом на сцену: "адреналін!".

Як Politeka писала, що 40-річна внучка Чапкіса з "Танців з зірками" з глибоким декольте показала, як виглядає щастя: яскраві кадри.

Також Politeka повідомляла, що внучка-красуня Чапкіса з "Танців з зірками" показала, як кайфує на відпочинку в Римі: кадри щасливиці.