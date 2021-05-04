Популярна українська актриса театру і кіно Ольга Сумська поділилася кадрами зі зйомок серіалу «Кріпосна»

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актриса часто публікує фото зі зйомок. Цього разу зірка засвітила кадри з гримерки. Вона зняла процес підготовки до зйомок, коли її перетворюють на героїню серіалу. У фільмі актриса носить перуку. Та й грає вона жінку поважного віку.

"Ось бачите, така білочка спочатку. А потім буде Софія Косач. Зараз буде перевтілення", - зазначила Сумська, показавши зачіску в чорновому варіанті.

"Ну ось. Була білочка, а стала Софія", - проговорила Сумська, показавши вже готовий образ.

Пізніше актриса показала наряд, в який її упаковує кілька помічниць. Тугий корсет і пишна спідниця зробили силует Сумської ідеальним.

"Хоч ми і їли паски, але корсетик повернув нам колишні форми. Так, дівчатка?",- зазначила зірка.

Раніше ми писали, що Сумська спровокувала скандал в мережі, опублікувавши кадр, зроблений у фотошопі. 54-річна ризикнула представити себе в сміливому образі головної героїні картини Сандро Боттічеллі "Народження Венери". Не всі шанувальники оцінили жарт, зробивши актрисі зауваження.

Нагадаємо, що Сумська з чоловіком Борисюком зійшлися в сутичці з Бабкіним і Мірзояном на "Майстер Шеф": "буде гаряче".

Як Politeka писала, що Сумська з Борисюком похвалилися своєю дорослою "кровинушкою": фото сімейної ідилії.

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