Популярна українська актриса театру і кіно Ольга Сумська поділилася кадрами зі зйомок серіалу «Кріпосна»
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актриса часто публікує фото зі зйомок. Цього разу зірка засвітила кадри з гримерки. Вона зняла процес підготовки до зйомок, коли її перетворюють на героїню серіалу. У фільмі актриса носить перуку. Та й грає вона жінку поважного віку.
"Ось бачите, така білочка спочатку. А потім буде Софія Косач. Зараз буде перевтілення", - зазначила Сумська, показавши зачіску в чорновому варіанті.
"Ну ось. Була білочка, а стала Софія", - проговорила Сумська, показавши вже готовий образ.
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Пізніше актриса показала наряд, в який її упаковує кілька помічниць. Тугий корсет і пишна спідниця зробили силует Сумської ідеальним.
"Хоч ми і їли паски, але корсетик повернув нам колишні форми. Так, дівчатка?",- зазначила зірка.
Раніше ми писали, що Сумська спровокувала скандал в мережі, опублікувавши кадр, зроблений у фотошопі. 54-річна ризикнула представити себе в сміливому образі головної героїні картини Сандро Боттічеллі "Народження Венери". Не всі шанувальники оцінили жарт, зробивши актрисі зауваження.
Нагадаємо, що Сумська з чоловіком Борисюком зійшлися в сутичці з Бабкіним і Мірзояном на "Майстер Шеф": "буде гаряче".
Як Politeka писала, що Сумська з Борисюком похвалилися своєю дорослою "кровинушкою": фото сімейної ідилії.
Також Politeka повідомляла, що Сумська з новим кольором волосся приголомшила радикальною зміною в зовнішності: "колосальна різниця!".