Ведуча Леся Нікітюк здивувала змінами в зовнішності

33-річна зірка любить епатувати публіку, змінюючи образи і виставляючи напоказ все, чим її щедро нагородила природа. На нових кадрах, якими Леся поділилася в "сторіз" в Instagram, дівчина показала спосіб, як можна збільшити губи, не вдаючись до таких радикальних методів, як "уколи краси" або пластика, передає Politeka.net.

"За допомогою олівця і двох нюдових помад робіть губи такими)", - повідомила вона, знявши крупним планом, як візажист чаклує над її губами, роблячи їх неймовірно пухкими.

Далі Леся позувала в ліфті, шкодуючи, що доведеться змити косметику разом із "ідеальними губами".

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Раніше Нікітюк визнавалася в інтерв'ю, що нічого не хоче міняти в своїй зовнішності - навіть горбочок на носі, отриманий в результаті ДТП. Леся розповідала, що перекинулася на авто в Новій Зеландії і сильно вдарилася носом, в результаті чого скривилася перегородка.

"Мені довелося полюбити себе такою, яка є... Звичайно ж, я думала, що, може, мені якось зможуть підправити. Але не маю на це часу і, чесно кажучи, боюся. Не думаю, що це кардинально мене змінить".

Крім того, ведуча жартома говорила, що якщо б пластична хірургія могла, то вона змінила б свій зріст. А він у неї 180 см.

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