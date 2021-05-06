Син хореографа та судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, Грег, порадував яскравими сімейними фото

Як відомо, 42-річний син Чапкіса вже довгі роки живе й працює в США. Як і батько, він займається танцями і викладає хореографію. Грег заснував в Сан-Франциско танцювальну школу Chapkis Dance і став досить популярним хореографом-постановником. Його дружина Ембер також допомагає йому займатися розвитком школи - вони вже 20 років у шлюбі. Пара виховує двох синів - 12-річного Миколу та п'ятирічного Максима.

Ембер опублікувала в "сторіз" в Instagram нові сімейні кадри, а Грег репостнув їх у себе, передає Politeka.net. Так, його дружина окремо показала татуся, їх старшого сина і спільне фото матусі з молодшим.

Варто відзначити, дружина Грега часто хвалиться сімейною ідилією в соцмережі. Нещодавно вона показала, як вони з чоловіком змінилися за двадцять років відносин.

"18-річній мені ще й не снилося те божевільне танцювальне життя, яке я розділила з тобою. Ми були ще дітьми...", - розговорилася Ембер, виставивши фото, де вони з Грегом ще зовсім юні.

Крім того, дівчина нещодавно похвалилася успіхами молодшого сина - хлопчик провів перший у своєму житті бейсбольний матч. Макс поки не зацікавився танцями, але зате всерйоз захоплений спортом.

"Перший справжній бейсбольний матч Максима!!! Максим багато років спостерігав за грою Миколи, ы тепер його черга. Йому може всього 5 років, але він вже вміє спілкуватися зі старшими хлопчиками. Його перший виступ став для мене найяскравішою подією дня. Він готовий серйозно взятися за бейсбол. Він любить свого тренера і товаришів по команді. Цей вік просто ідеальний", - Ембер не стримала захоплення.

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