Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу відвіз їх єдину дочку Софію на свою батьківщину

Пара розлучилася два роки тому, після того, як в Мережу потрапило відео з розвагами Мурата з дівчатами в київському клубі. Однак незважаючи ні на що, Лорак проявила мудрість і не стала перешкоджати спілкуванню колишнього чоловіка з дочкою.

Як передає Politeka.net, в Instagram він часто публікує фото і відео відпочинку з Софією.

Мурат показав, як дочка розважається в аквапарку.

Також колишній чоловік Ані Лорак опублікував спільне фото з дочкою, і кадр з ресторану, підписавши фото: "Кращі побачення".

Схоже, батько і дочка весело проводять час разом.

Зазначимо, 9-річна дівчинка вже щосили підкорює соціальні мережі. Нещодавно вона завела власну сторінку в Instagram, де також показує фото.

"Я і відпочинок в Туреччині", - підписала Соня свіже фото.

Користувачі мережі відреагували безліччю компліментів.

"Софія-чудова дівчинка", "найкрасивіша❤🌹 💐", "Малятко", "Сонечко ж", "красуня", "красуня", "гарного відпочинку", "Соня, вчи турецьку мову теж", "лапочка", "яка красива", - пишуть в коментарях.

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