Відома українська телеведуча і модель Катя Осадча, яка нещодавно повідомила, що вагітна втретє, поділилася ще однією новиною

Як передає Politeka.net, ведуча розповіла про все на своїй сторінці в Інстаграм.

Так, Осадча показала фото, на якому її обіймає український модельєр і дизайнер одягу Андре Тан.

«Півроку ми готували цю колаборацію, і ось нарешті я можу про це розказати. Ми з Андре Таном випускаємо спільну колекцію ANDRE TAN х КАТЯ ОСАДЧА. Ми знайомі з Андре вже більше шістнадцяти років, і я тішусь, що маємо змогу створити щось спільне», - розповіла телеведуча.

Вона зазначила, що в основу колекції лягли принципи, за якими вона підбирає власний гардероб.

«Мій повсякденний літній гардероб завжди складається з невагомих суконь різної довжини, легких брюк, блуз і, звичайно, головних уборів, багато речей поза часом і переходять з одного сезону в інший, тому мені хотілось створити саме такий ідеальний гардероб на літо. Тож речі з нашої колекції пасуватимуть і для відпочинку на узбережжі, і для літа в місті. З натуральних тканин, натхненні національними мотивами», - поділилася ведуча.

Користувачі мережі зраділи такій новині та похвалили лук Осадчої, яка позувала в короткій білій сукні в горошок, світлих черевиках та косинці.

«Які ви гарненькі», «Вам личить», «Красива доярочка», «Круто! Молодці», «Красуня», - пишуть у коментарях.

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